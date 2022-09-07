قالت الحاجة نفيسة علي، إحدى المقيمات في جزيرة الوراق والتي تقدمت بطلب الحصول على شقة في السكن البديل، إنها حصلت على قرار تخصيص شقتين في أرض مطار إمبابة، متابعة: «أخذت حقي بالكامل».

وأضافت خلال لقاء مع مراسل برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي احمد موسى، أن الجميع يتعامل في جهاز مدينة الوراق الجديدة بكل ود واحترام، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي نوع من الإجبار؛ نافية كل ادعاءات الطرد.

وتحدثت إحدى السكان أنها حصلت على شقة بحدائق أكتوبر لابنها ولكنها تفضل الاستمرار في الجزيرة وستحصل على شقة بالجزيرة، مؤكدة أنها فضلت بيع منزلها والحصول على شقتين الأولى لابنها بحدائق أكتوبر والثانية لها بجزيرة الوراق.

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا مصورًا لبعض أهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا سكنًا بديلاً في حدائق 6 أكتوبر؛ مؤكدين أنهم كانوا يعيشون حياة بلا خدمات.

وقال أحد أهالي الجزيرة، إنه اختار سكنًا بديلًا في حدائق أكتوبر لأن الجزيرة لم يكن بها خدمات، إنما السكن البديل يتوفر به كل شيء، ومجهز بالمفروشات على حساب الحكومة.

فيما قال مواطن آخر من أبناء الجزيرة، انتقل للعيش في حدائق أكتوبر؛ ردًا على الأكاذيب، إن الوراق تُمثل وطنًا لهم؛ إلا أنه كان يفتقد الكثير من الخدمات رغم وجود مدرستين ابتدائية واعدادية على الجزيرة؛ الأمر الذي كان يدفع أبنائهم للذهاب خارج الجزيرة من أجل تلقي التعليم في المرحلة الثانوية.

وتابع أنهم كانوا يستخدمون «لتوكتوك» في عملية التنقل على جزيرة الوراق، وكانت الحياة هناك صعبة، موضحًا أن الجزيرة كانت تفتقر لخدمات التعليم «ومفيش حد غصب عليا للخروج من الجزيرة».

وأوضح أنه عاش في جزيرة الوراق لمدة 20 عامًا، مؤكدًا أن سكن حدائق أكتوبر مهيأ لأن به كامل الخدمات.

من جهتها أوضحت سيدة أخرى أنها كانت تعيش معاناة في حياتها على الجزيرة نظرًا لنقص الخدمات بها، نافية أن تكون تعرضت لأي ضغوط من أجل مغادرة الجزيرة، والحصول على سكن بديل.