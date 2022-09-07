 محافظ مطروح: توفير 120 فرصة عمل في القرى والفنادق السياحية خلال يوليو واغسطس - بوابة الشروق
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محافظ مطروح: توفير 120 فرصة عمل في القرى والفنادق السياحية خلال يوليو واغسطس

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 4:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 4:45 م

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة نجحت في تعيين عدد 120 من الشباب (ذكور وإناث) من أبناء محافظة مطروح بعدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص بالمحافظة تعيينًا دائمًا ومؤقتًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، وذلك من الذين تقدموا عبر مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح.

ووجَّه محافظ مطروح بتكثيف الجهود لتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب الجاد والراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة ضمن خطة الدولة، وتكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة مطروح لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.


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