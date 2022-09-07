الشركات الأمريكية تبيع سندات بأكثر 30 مليار دولار اليوم تحسبا لارتفاعات جديدة في الفائدة

توسعت الشركات الأمريكية في إصدار السندات في مختلف أسواق المال العالمية، حيث طرحت أكبر إصدارات للسندات منذ 12 شهرا في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن 19 شركة أمريكية باعت اليوم الثلاثاء سندات بقيمة تتراوح بين 30 و40 مليار دولار، وهي أكبر كمية سندات أمريكية يتم بيعها في يوم واحد منذ سبتمبر الماضي، وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد بمقدار 6 نقطة أساس منذ أول أغسطس الماضي.

وأضافت بلومبرج أن هذا الاندفاع نحو الاقتراض من أسواق المال يأتي بسبب احتمالات تزايد حالة الغموض الاقتصادي وارتفاع الفائدة بعد اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال الأيام المقبلة لمراجعة السياسة النقدية في ظل توقعات بزيادة الفائدة الرئيسية مجددا بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال تيدي هودجسون المسؤول في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إن هذا الاندفاع نحو بيع السندات جاء في بداية هذا الشهر قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي يوم 21 من الشهر وفي محاولة من جانب البعض لاستباق ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 13%، مما يهدد بزيادات جديدة وكبيرة في أسعار الفائدة.

ضمت قائمة الشركات التي باعت سندات اليوم سلسلة متاجر وول مارت وشركات تارجت ولوس كوز وماكدونالدز وموندليز إنترناشونال ونستلة ويونيون باسيفيك كورب.

ويتوقع المحللون بيع الشركات الكبرى لسندات بقيمة 50 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي وككل وبقيمة 150 مليار دولار خلال الشهر الحالي.