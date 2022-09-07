 السفارة الأمريكية: كيري يبحث خلال زيارته للقاهرة تسريع العمل المناخي - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية: كيري يبحث خلال زيارته للقاهرة تسريع العمل المناخي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 3:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 3:09 م
ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، سيعقد خلال زيارته الحالية للقاهرة، لقاءات مع عدد من المسئولين بالحكومة المصرية والقطاع الخاص لبحث تسريع العمل المناخي العالمي.

وأضافت السفارة في بيان نشرته على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "سيواصل كيري المناقشات الجارية مع نظرائه من الحكومة المصرية والقطاع الخاص حول تسريع التعاون المناخي العالمي قبل المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 27)".

وأوضحت أن كيري، يشارك أيضا خلال الزيارة، التي تستمر لمدة يومين، في منتدى التعاون المصري الدولي واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة والذي انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية.

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