حلت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ضيفة على جلسة نقاشية نظمها صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة».

وقالت أبو القمصان تعليقا على تصريحاتها التي أثارت جدلا مؤخرا حول واجبات المرأة وتسببت في التريند المنتشر حول "ملزمة وغير ملزمة": "سعيدة جدا بهذا الجدل لأنه طرح للناس فكرة وهي أن البعض يعمل على انتقاء الأشياء من الدين، والتي يعتمد عليها البعض أن الكل لا يقرأ، وهو ما يسمى بالقص واللذق، وبرغم التعليقات السلبية، إلا أن الجدل والحوار الذي يحدث، سيقودنا إلى حالة من الفهم والتفكير"

وعن تصريحاتها أكدت نهاد أبو القمصان أنها انتشرت بعناوين مجتزاة من سياق الحديث، فقال: "أنا مقولتش أجر للرضاعة، ومقولتش إن الست غير ملزمة بالرضاعة، ودايما بقول الست ملزمة بخمس حاجات تتعلم وتشتغل وتقدر تاخد قراراتها بحريتها وترفض أي شكل من أشكال العنف والإهانة، أما الرضاعة فدا قرار الأم بالاتفاق مع زوجها وبدون الاتفاق ممكن ينفصلوا".

وتابعت نهاد أبو القمصان قائلة: "الحياة مبنية على التوافق بين الزوجين، وإن لم يحدث هذا التوافق يكون في النهاية الطلاق، لأن المرأة يجب أن تكون مستقلة بذاتها، وقادرة على اتخاذ القرارات، فهي قوية ولها مكانتها في المجتمع".

واستكملت نهاد أبو القمصان موضحة أن المرأة القوية هي القادرة على الاعتماد على ذاتها، ستكون قادرة على إعداد أسرة جيدة، وتربية الأبناء بأفضل الطرق الممكنة، بل ودعم ومساندة شريك حياتها في حياتهم المعيشية.

وتناولت الجلسة النقاشية التي حلت فيها نهاد أبو القمصان ضيفة مصطلح العنف وأنواعه، ومخاطر العنف ضد المرأة، وتاثيره على نفسية الفتيات والمرأة بشكل عام، كما تتطرق لمناقشة أسباب العنف ضد المرأة، وكيفية إعادة تأهيل ضحايا العنف، ودور الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجابهة العنف ضد المرآة.

وكانت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان أثارت جدلا كبيراخلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد حديثها عن عدم إلزام القرآن الكريم للمرأة بأن ترضع أولادها، وهو التصريح الذى تبعته موجة من الجدال على مختلف منصات التواصل الاجتماعى.