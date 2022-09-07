اليمن وروسيا تبحثان خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الأممية

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بحث سفير اليمن لدى موسكو الدكتور أحمد الوحيشي، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الأممية.

واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع في اليمن، وهجوم المليشيا على منطقه الضباب غرب محافظة تعز والذي يمثل تحدياً صارخاً لكل المساعي الرامية لإنهاء الحرب و تحقيق السلام.

وأشار السفير اليمني إلى سعي المليشيا الحوثية لخلق أزمة مشتقات نفطية، داعيا المجتمع الدولي للوقوف بحزم تجاه الخروقات الحوثية للهدنة الأممية ووضع حد لمشروعها التدميري وتهديد الملاحة الدولية.

من جانبه، جدد مبعوث الرئيس الروسي، موقف بلاده المرحب بتمديد الهدنة، مشددا على ضرورة اغتنام الفرصة للعمل بشكل بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام، مؤكداً دعم روسيا لجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني.