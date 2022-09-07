علق الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، على أزمة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، قائلًا: «الطرق في العالم كله ساعات بتنقل المقابر، ومنطق الحي أبقى من الميت موجود في الفكر الإنساني كله».

وقال خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إنه عاصر ملف نقل مقابر اليهود، في عهد حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، موضحًا أنه كان يعمل في الرئاسة حينها ويتباحثون ويتناقشون بشأن الملف.

وأشار إلى أن «تكريم الإنسان وهو ميت، امتداد لتكريمه في حياته»، متابعًا: «قضية طه حسين مؤلمة جدا، لكن الحياة حلف الأحياء، والناس مش واخدة بالها إن الموتى لا صوت لهم، وهو ما يجعل الأحياء يفعلون ما يريدون».

وأكد المفكر السياسي، أن الدولة لم يكن في نيتها الإساءة لطه حسين، معقبًا: «طه حسين سلطان التنوير، وأخطر شخصية فكرية في العالم العربي والإسلامي في القرنين الماضيين، خاصة أنه أتى من قرية المراغة محافظة المنيا واقتحم الحياة بتلك الصورة ويجيد الفرنسية التي لا يرى حروفها ولا يقرأها، ويصبح واحدا ممن يتحدثون بها».

ولفت إلى أن زوجة الراحل في مذكراتها، كتبت أن خالها كان رجل دين مسيحي في فرنسا، وطلبت منه أن يلتقي بعميد الأدب العربي؛ بسبب رغبتها في الارتباط به، مضيفًا: «جلس معه ساعتين أو ثلاثة، وقال لها يبقى حظك من السماء ودخلتي التاريخ لو تزوجتي هذا الرجل، بهره بعلمه وفكره واطلاعه على الأدب الفرنسي القديم والعربي القديم والفهم الصحيح للإسلام».