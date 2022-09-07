 بوتين يعلق على فوز ليز تراس برئاسة وزراء بريطانيا: إجراءات الانتخاب بعيدة عن الديمقراطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يعلق على فوز ليز تراس برئاسة وزراء بريطانيا: إجراءات الانتخاب بعيدة عن الديمقراطية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - د ب ا
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 11:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 11:58 ص

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض تعليقه على تعيين ليز تراس رئيسة وزراء جديدة لبريطانيا، إن إجراءات انتخاب القائد في هذه البلد بعيدة كل البعد عن المبادئ الديمقراطية.

وذكرت قناة "آر تي"، أن بوتين قال اليوم الأربعاء خلال الجلسة المفتوحة في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "في المملكة المتحدة، تعمل إجراءات انتخاب رأس الدولة، وهي بعيدة كل البعد عن المبادئ الديمقراطية، فهي تتم في إطار الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا يشارك شعب بريطانيا العظمى في هذه الحالة في تغيير الحكومة".

وشدد بوتين على أن "هذا شأنهم، كيفية بناء علاقات مع روسيا الاتحادية، وشأننا حماية مصالحنا الخاصة. ونحن سنفعل ذلك باستمرار، فلا يشك أحد في ذلك".

يشار إلى أن ليز تراس فازت برئاسة حزب المحافظين البريطاني أمس الأول الاثنين وأصبحت رسميا رئيسة للوزراء أمس الثلاثاء.

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