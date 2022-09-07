بوتين: محاولات تحديد سقف أسعار الغاز الروسي في أوروبا تقود إلى مزيد من ارتفاع الأسعار

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهامات روسيا باستخدام خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» سلاحا للطاقة، بـ«الهراء»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الأربعاء.

وقال بوتين متحدثًا في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة فلاديفوستوك، إن «نورد ستريم 1» مغلق عمليا الآن، متسائلًا: «الجميع يقول: روسيا تستخدم أسلحة الطاقة، هذا هراء، ما السلاح الذي نستخدمه؟ نحن نوفر كل ما يحتاجه شركاؤنا، وبقدر ما يقدمون طلبا، فإننا نفي بالقدر نفسه».

وعلق على اقتراح الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، بوضع حد لأسعار النفط والغاز الروسيين، قائلًا: «في مواجهة ما يحدث الآن، يفكرون في كيفية الابتعاد عنه، للحد من السعر بقرارات إدارية، الأمر سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أوروبا. والتجارة لا يمكن تجزئتها».

وأضاف بوتين أن وضع الغاز في الأسواق الأوروبية، هو نتيجة عمل المتخصصين فيها والمفوضية الأوروبية، مؤكدا أن روسيا من جهتها عرضت عقودًا طويلة الأجل.

وتابع: «كل القيود الإدارية في مجال التجارة العالمية لا تؤدي إلا إلى التفاوتات وزيادة الأسعار. ما يحدث الآن في الأسواق الأوروبية هو نتيجة عمل المتخصصين الأوروبيين والمفوضية الأوروبية، لقد أصررنا دائمًا على تشكيل الأسعار على أساس من العقود طويلة الأجل، وأن يتم ربطها بفئة سوق مثل أسعار النفط والمنتجات البترولية».

وبحسبه، فإن سعر النفط هو الذي يشكله السوق، وسعر الغاز في العقود طويلة الأجل مرتبط بهذا السعر، لأن الإنتاج يتطلب استثمارات كبيرة.

وأوضح الرئيس الروسي أن «الذين يستثمرون في الإنتاج يجب أن يكونوا على يقين من أنه سيتم بيع المنتج، وبالتالي، بشكل عام، فإن شركة غازبروم مهتمة بإبرام عقود طويلة الأجل»، مضيفا: «كما تعلمون، الحاجة كبيرة جدًا في الأسواق العالمية بحيث لا توجد لدينا مشاكل في التنفيذ».