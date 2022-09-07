الإصابة تحرم منتخب إنجلترا من حارسه في مواجهتي إيطاليا والمانيا

أرغمت إصابة بالفخذ جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي، على الابتعاد عن الملاعب لمدة شهر .

وتأتي تلك الإصابة لتحرم الحارس من المشاركة مع منتخب إنجلترا في مباراتيه ضد منتخبي إيطاليا وألمانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وظهر بيكفورد - 28 عامًا - بصورة رائعة خلال ديربي ميرسيسايد أمام ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، لينال جائزة أفضل لاعب في اللقاء، غير أن إيفرتون سيفتقد خدماته في المسابقة المحلية أمام أرسنال ووست هام يونايتد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ومن المنتظر أن يعتمد إيفرتون على البوسني أسمير بيجوفيتش لحراسة مرمى الفريق بدلا من بيكفورد، حيث انضم للفريق الأزرق العام الماضي.

وكان إيفرتون تلقى ضربة أخرى بإصابة أندي لونيرجان، حارس المرمى الثالث في الركبة، ليتأكد غيابه هو الآخر عن الفريق.

وذكر إيفرتون في بيان رسمي "جوردان بيكفورد تعرض لإصابة في الفخذ خلال المباراة أمام ليفربول يوم السبت الماضي".

وأوضح البيان"خضع حارس المرمى الإنجليزي الدولي لفحوصات طبية هذا الأسبوع ،وليس من المتوقع أن يعود إلى الملاعب إلا بعد فترة الرزنامة الدولية القادم".

كان متوقعا أن يكون بيكفورد هو الحارس الأساسي لمنتخب إنجلترا للمرة الأولى منذ فترة طويلة، لكن سيتعين على جاريث ساوثجيت، مدرب الفريق، الاعتماد على حراس آخرين مثل آرون رامسدال، حارس مرمى أرسنال، أو نيك بوب، حارس نيوكاسل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إنجلترا مضيفه منتخب إيطاليا على ملعب (سان سيرو) في 23 سبتمبر الجاري، قبل أن يستضيف منتخب ألمانيا على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن بعدها بثلاثة أيام.

يُذكر أن هاتين المواجهتين الرسميتين الأخيرتين لمنتخب إنجلترا قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر التي تنطلق في نوفمبر المقبل.