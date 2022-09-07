مبابي يكسر رقم ميسي ويدخل تاريخ دوري الأبطال

وصل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، لهدفه رقم 35 في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما ساهم في الفوز أمام يوفنتوس الإيطالي بالجولة الأولى لدور المجموعات للبطولة.

وأصبح كيليان مبابي هو أصغر لاعب يًسجل 35 هدفاً في دوري أبطال أوروبا بعمر (23 عامًا، 260 يومًا).

وتخطى مبابي بهذا الإنجاز الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به سابقاً ليونيل ميسي الذي وصل لهذا العدد من الأهداف في عمر (23 عامًا، 308 يومًا).

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يقلص يوفنتوس الفارق بهدف سجله ويستون ماكيني في الدقيقة 54.