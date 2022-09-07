صندوق الثروة النرويجي يتوقع المزيد من الصدمات السلبية

حذر مدير إدارة المخاطر في صندوق الثروة النرويجي الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 2ر1 تريليون دولار من أن اضطراب أسواق المال خلال العام الماضي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الصدمات السلبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن داج هوسي مدير إدارة المخاطر في صندوق الثروة النرويجي المعروف باسم "نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت" (إدارة استثمار البنك المركزي النرويجي) القول إنه بعد أن توقع الصندوق أن يكون التضخم أكبر تهديد لأسواق المال، جهز نفسه لمواجهة المخاطر. في الوقت نفسه استفاد الصندوق من قيامه بتقليص حجم الأصول عالية المخاطر في محفظة استثماراته وتقليل فترات السندات والقروض التي يقدمها، مع خفض قيمة الأسهم، وزيادة الاستثمار في شركات الطاقة المتكاملة والتعدين، حيث تراجعت قيمة أصول الصندوق المرتبط بأداء مؤشرات الأسهم الرئيسية بأقل من التراجع الذي سجله مؤشره الرئيسي للأسواق المالية".

وأضاف هوسي أن الصندوق لم يتجنب تماما التأثيرات السلبية لفوضى الأسواق المالية لكنه قلل تأثيراتها عليه حاليا مقارنة بالفترة السابقة بفضل الإجراءات التي اتخذها بالفعل.

وأعلن الصندوق في الشهر الماضي خسارة 4ر14% من قيمة أصوله بما يعادل 174 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وقال إنه رغم هذه الخسائر، فقد حقق لأول مرة منذ عقدين عائدا أكبر رغم التراجع الحاد لأسواق المال، لكنه لا يتوقع استمرار تحقيق هذا العائد القوي نسبيا في المستقبل.