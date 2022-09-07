قالت وزارة الخارجية المغربية، إن السلطات الجزائرية قررت إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في الأول من نوفمبر 2022.

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا.

🔴في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. pic.twitter.com/ZwE8uYL9AU — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 7, 2022

وأشارت إلى أنه «في هذا السياق سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب».

وتحولت الأزمة بين الجزائر والمغرب حول ملف الصحراء الغربية، إلى حرب استنزاف دبلوماسية تجاوزت آثارها المنطقة، ما يثير مخاوف من تفجر الوضع في ظل استمرار انسداد آفاق الحلول، بحسب محللين.

ويقود المغرب حملة دبلوماسية مكثفة لدفع دول جديدة إلى دعم مواقفه، منذ أن انتزع اعتراف الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بسيادته على الإقليم المتنازع عليه نهاية 2020، مقابل إعادة العلاقات مع إسرائيل.

وكان ملك المغرب محمد السادس قد حذر في أغسطس، من أن ملف «الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات». وطالب الدول «أن توضح مواقفها، بشكل لا يقبل التأويل».

في المقابل، تواصل الجزائر، الخصم الكبير للرباط، إظهار دعمها لجبهة «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، كما تستفيد من مكانتها كمصدر مهم للغاز تخطب وده أوروبا التي تسعى لتعويض تراجع كميات الغاز الروسي، من أجل تسجيل نقاط في نزاعها الدبلوماسي عن بعد مع الرباط، والتي قطعت معها العلاقات في أغسطس 2021.