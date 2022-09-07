المشدد 10 و3 سنوات لمتهمين بقتل شاب في مشاجرة بدفرة

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قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمة الأولى والسجن 3 سنوات لباقي المتهمين، في قضية مقتل شاب خلال مشاجرة بقرية دفرة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي بريك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم، وأمانة سر المحمدي الباجورى، والسيد الزقزوق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية دفرة بدائرة مركز طنطا ومصرع شاب.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا، وتبين العثور على جثة شاب يدعي "إبراهيم . ط -19 عاما"، مصاب بنزيف في المخ، بسبب تلقيه طوبة في المشاجرة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته لحظة وصوله إلى المستشفى.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة المتهمة الأولى بمساعدة 7 متهمين آخرين، بسبب خلافات على الجيرة، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدر حكمها المتقدم.