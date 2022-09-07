إصابة شخص بطلق ناري وسط العاصمة تونس خلال مصادرة سلع مهربة

أصيب شخص بطلق ناري مساء اليوم الأربعاء وسط العاصمة تونس أثناء مصادرة حرس الجمارك لسلع مهربة.

ووقع الحادث في منطقة الباساج، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل المصاب ممدا على الأرض بينما يحاول المحيطون به اسعافه.

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" أن أعوان الجمارك قاموا بإيقاف صاحب عربة مملوءة ببضائع يشتبه في أنها معدة للتهريب، لكن تم التصدي لهم من قبل عدد من الأشخاص، وتزامن ذلك مع إطلاق أعوان الدورية لرصاصتين أصابت إحداهما صاحب البضاعة ما أدى إلى نقله إلى المستشفى.