أميركا تطالب روسيا بوقف عمليات التصفية في أوكرانيا

اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، الكرملين بالإشراف على ما يسمى بعمليات "التصفية" في أوكرانيا وتقديم قوائم بأسماء الأوكرانيين لإجبارهم على الانتقال إلى مناطق سيطرة روسيا، وطالبت موسكو بوقف هذه الممارسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين: "الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن (أفراداً) من الإدارة الرئاسية الروسية يشرفون على عمليات التصفية وينسقونها. وندرك كذلك أن مسؤولي الإدارة الرئاسية الروسية يقدمون قوائم بالأوكرانيين الذين سيُستهدفون من أجل التصفية".

وأضاف: "نطالب روسيا بوقف عمليات التصفية على الفور"، بحسب وكالة رويترز.