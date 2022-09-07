 قائد الجيش اللبناني يؤكد أهمية تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية خصوصا الاحتياجات الأساسية كالوقود والعلاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قائد الجيش اللبناني يؤكد أهمية تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية خصوصا الاحتياجات الأساسية كالوقود والعلاج

قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون
قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 10:26 ص

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون على أهمية تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية وخصوصا ما يرتبط بالاحتياجات الأساسية كالوقود والعلاج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

جاء ذلك خلال لقاءاته مع عدد المسئولين العسكريين خلال زيارته إلى إيطاليا.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان له اليوم، أن العماد عون التقى بوزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني الذي أكد عزم بلاده على دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية بجميع الإمكانات المتاحة، كما حضر اللقاء رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال جوسيبي كافو دراجون الذي أشاد بأداء المؤسسة العسكرية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وأضاف البيان أن العماد عون التقى بمدير عام التسليح الحربي في وزارة الدفاع الإيطالية الجنرال لوتشيانو بورتولانو الذي شدد على ضرورة مساعدة الجيش.

من جهته، وجه قائد الجيش اللبناني الشكر لدولة إيطاليا ووزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير عام التسليح الحربي.


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