وزير البترول يجري مباحثات مشتركة مع منظمة حوض البحر المتوسط في مجال التحول الطاقي

عقد طارق الملا وزير البترول، لقاء مع مدير مؤتمر OMC2023 مونيكا سبادا؛ لاستعراض فرص التعاون المشترك للإعداد لقمة المناخ COP27.

وبحسب بيان لوزارة البترول، اليوم الأربعاء، وجهت سبادا الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة في الجلسات التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة مرصد البحر الأبيض المتوسط والتى تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم التي ستلعبه منطقة حوض البحر المتوسط فى عملية التحول الطاقي.

وأشار الملا إلى ضرورة استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للتوافق حول الفعاليات المشتركة التى يمكن تنظيمها خلال المؤتمر.

وعقد الملا على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر "غازتك 2022" بمدينة ميلانو الإيطالية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين والمنظمات العالمية؛ لبحث مزيد من الشراكات التنموية تمهيدا لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول المصرى في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الطاقة فى مصر.