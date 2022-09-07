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وزير الخارجية يؤكد ضرورة تعاون كل الأطراف من أجل نجاح عمل المناخ

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 12:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 12:16 م

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر تغير المناخ «COP 27»، في جلسة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في إطار منتدى مصر للتعاون الدولي.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، إن المشاركة في الجلسة، تأتي في إطار حرص مصري على التواصل مع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي كافة.

وأكد الوزير شكري على اقتناع مصر الكامل بضرورة التعاون بين الأطراف كافة، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل نجاح عمل المناخ.

كما استعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول سبل حشد تمويل المناخ اللازم بهدف تنفيذ تعهدات المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بتمويل اجراءات التكيُف، وتخفيف تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.


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