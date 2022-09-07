السجن 3 أعوام لمتهم بقطع الكهرباء عن نادي الاتحاد السكندري

عاقبت الدائرة رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، الثلاثاء، "أ.ج.س"، كهربائي بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بالسرقة، وذلك في القضية المُقيدة برقم 8049 لسنة 2022 جنايات باب شرقي.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي حول ضبط شخص عقب سرقته فيوزات الكهرباء المستخدمة في الإضاءة داخل نادي الاتحاد السكندري الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، أنه وعقب تلقي بلاغًا من أمن نادي الاتحاد السكندري، بانقطاع التيار الكهربائي، فوجئ أفراد الأمن بفرار المتهم وبحوزته حقيبة، فتم إيقافه، وتبين سرقته 21 فيوز كهربائي خاص بلوحة الكهرباء بالنادي.

وأضافت التحقيقات أن بيان شركة الكهرباء أكد أنه وعقب ورود بلاغًا بانقطاع الكهرباء عن نادي الاتحاد السكندري، تم الانتقال إلى موقع البلاغ، وبفحصه تبين وجود كسر بقفل بوابة غرفة الكهرباء، وتلاحظ سرقة فيوزات الكهرباء، حيث أن مدة انقطاع الكهرباء داخل النادي كانت ساعة، وتم تشغيلها بعد تركيب الأدوات الجديدة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، أيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجية محمد حماد.