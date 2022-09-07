بارزاني: لا مانع من إجراء انتخابات مبكرة بالعراق بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها

صرح مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، أنه لا مانع لدى إقليم كردستان من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية ملائمة لها.

وقال بارزاني -خلال استقباله مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف: "يتعين حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد ضمن إطار الدستور،وأن أي اتفاق يحدث في هذا الإطار يجب أن يكون على هذا الأساس، وأن يتم العمل عليه بوضوح وجدية ولا يجوز لأي طرف أن يحاول تهميش وإقصاء الآخر".

وأضاف "لا يوجد أي مانع في إجراء الانتخابات المبكرة بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها، وألا يتم تهميش أي طرف أو مكون وأن يتم احترام نتائج الانتخابات".

وقالت باربارا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن" ينظر إلى إقليم كردستان بأهمية بالغة، وأن الإقليم يعد من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، وأنه يرى أن سيادة واستقرار إقليم كردستان والعراق هو أساس الاستقرار والتنمية في المنطقة".