الرئيس السيسي يتفقد جوا سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جواً سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
وكان الرئيس السيسي حضر اليوم الاربعاء، منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي بالعاصمة الادارية الجديدة.