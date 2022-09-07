 الرئيس السيسي يتفقد جوا سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يتفقد جوا سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 6:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 6:22 م

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جواً سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وكان الرئيس السيسي حضر اليوم الاربعاء، منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي بالعاصمة الادارية الجديدة.

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