ذا ديبلومات: خفض إندونيسيا الدعم على البنزين يحفز الإقبال على الطاقة المتجددة

اعتبرت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية قيام إندونيسيا بخفض الدعم على البنزين الفترة الماضية له فائدة كبرى على المدى الطويل إذ إنه يقلل الدعم الموجه لغير مستحقيه في خضم ارتفاع فاتورة أسعار النفط العالمية نتيجة التجاذبات الدولية، علاوة على تحفيز مشروعات الطاقة المتجددة.

وذكرت دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشأن الآسيوي في تقرير أن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو أعلن تخفيض الحكومة دعم الوقود (وليس إلغاء الدعم) وأن سعر البنزين في إندونيسيا سيرتفع، حيث اتخذت الحكومة ببساطة قرارًا بتقليص الفارق بين سعر السوق العالمي وسعر التجزئة الذي يأتي مباشرة من ميزانية الدولة، ورغم ارتفاعه إلا أنه لا يزال بعيداً عن السعر المتداول في عالم يبلغ سعر النفط فيه 90 دولارًا للبرميل، وفي ذات السياق، أثار القرار جدلًا كبيراً حول ما إذا كان خفض الدعم أمرًا جيدًا أم سيئًا، ومن الذي يستفيد منه، وتأثيره على التضخم، فضلاً عن تسليط الضوء على نقص البنية التحتية للنقل العام في البلاد.

واعتبر التقرير أن قرار تخفيض دعم الوقود يعد إصلاحًا جيدًا طويل الأجل لأن الدعم الواسع مثل هذا غير فعال، ويستفيد أي شخص يستخدم البنزين من الدعم ، سواء كان من ذوي الدخل المنخفض أو المرتفع، وهذا هو السبب أيضًا في أن دعم الوقود يحظى بشعبية كبيرة، ويعد المساس به أمر محفوف بالمخاطر سياسياً، حيث كان إصلاح هذا الدعم على جدول الأعمال لفترة طويلة في إندونيسيا، لكن رئيس البلاد شعر أن الوقت مناسب مع ارتفاع أسعار النفط إذ يوفر ذلك ذريعة "معقولة"، ومن نافلة القول أنه لا يعتزم ترشيح نفسه لإعادة انتخابه ما يمكنه القيام بأشياء لا تحظى بشعبية.

وذكر التقرير انه في حين أن هناك مخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الفقراء وعلى التضخم ، سيكون من الأفضل للحكومة أن تنفق أقل على دعم الوقود واسع النطاق وتوجه المساعدة مباشرة إلى الفئات ذات الدخل المنخفض أو استخدام هذه الأموال للاستثمار في أشياء مثل النقل العام والطاقة المتجددة، وكان هناك حديث بالفعل عن هذا الاتجاه من خلال المساعدة الاجتماعية التي من شأنها أن تخفف أسعار البنزين المرتفعة للفئات ذات الدخل المنخفض، ومن حيث المبدأ، يعد هذا الأمر نهجاً سليماً.

وألقى التقرير الضوء على إثارة قضية الدعم أسئلة حول كيفية إنفاق الحكومة للمال، ففي ميزانية إندونيسيا المقترحة لعام 2023 ، من المتوقع أن تظل مستويات الإنفاق مرتفعة حتى مع تقلص عجز الميزانية، ويتم تحقيق ذلك في جانب الإيرادات من خلال زيادة ضرائب الاستهلاك ، وعلى جانب الإنفاق من خلال إصلاحات الدعم، وقد يجد البعض هذا أمرًا غير مستساغ لأن المدخرات من انخفاض الدعم سيتم إعادة تدويرها، في مشروعات مثيرة للجدل مثل بناء عاصمة جديدة، وقد لا يحبذ الناس فكرة الاضطرار إلى دفع المزيد في الطاقة من أجل تمويل هذا المشروع.

وذكر التقرير أن تخفيض دعم الوقود يعاد تدويره في العديد من برامج الإنفاق الحكومية المختلفة الأخرى على المدى الطويل، ويؤدي إصلاحات دعم الوقود إلى زيادة الموارد التي يمكن أن تنفقها الدولة في مناطق أخرى لسنوات قادمة، وتقترح ميزانية 2023 مستويات إنفاق سخية في جميع المجالات مقارنة بعام 2019 .

وتوقع التقرير أن يؤدي تحرير أسعار البنزين إلى الضغط على المسؤولين ليكونوا جادين بشأن تقليل استهلاك الوقود الأحفوري من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل العام، وهذا ما حدث في تايلاند، على سبيل المثال ، حيث بدأ الاستثمار في الطاقة المتجددة استجابة لارتفاع أسعار النفط، فعندما يكون البنزين رخيصًا ويتم حماية المستهلكين من أسعار السوق، يكون لدى صانعي السياسات حافز أقل بكثير للتعامل مع هذه القضايا، ومن المحتمل أن يكون خفض دعم الوقود بمثابة فائدة اقتصادية صافية على المدى الطويل.