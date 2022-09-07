محمود فوزي يوضح سبب اعتذار ضياء داوود عن تولي منصب مقرر لجنة بالحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه تواصل شخصيًا مع ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب؛ من أجل مشاركته كمقرر مساعد في إحدى اللجان الرئيسية، أو مقرر في إحدى اللجان الفرعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الأمانة الفنية للحوار الوطني كانت حريصة على مشاركة «داوود»، لافتًا إلى أن النائب رفض تقييد نفسه بمحور واحد.

وتابع: «قال لي يا محمود أنا راغب وحريص في المشاركة في الحوار الوطني، ولكني لا أريد أن أقيد نفسي بمحور واحد، أريد أن أشترك في أكثر من محور، والأمر لن يكون متاحًا لو دخلت الشكل التنظيمي للحوار الوطني».

ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن «داوود» لو أصبح مقررًا لإحدى اللجان، فلن يتمكن من إبداء رأيه أو أن تتكرر مشاركته في أكثر من محور، معقبًا: «لو مقرر لن يبدي رأيه ولن يكون ملائمًا تكرر اشتراكه في أكثر من محور، ونقلت الرسالة كاملة لمجلس الأمناء».

وأردف: «كل مجلس الأمناء كان راغبًا في اشتراك النوعية الوطنية لضياء الدين داوود بالحوار الوطني، الأسباب قد تكون متعددة حرصًا من النائب على استجابة زائدة، ولذلك اعتذر عن الشكل التنظيمي».

وعن اعتذار الدكتور محمد صفي الدين خربوش، عن مهام العمل كمقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ذكر أنه كان يتمنى بقاء شخص بقامة «خربوش»، مضيفًا أن تقديرات الدكتور الشخصية بأنه قد لا يستطيع التوفيق بين التزاماته المهنية ومتطلبات إدارة اللجان.

واستطرد: «قد نتعرض لتلك المواقف لاعتبارات عديدة كالسفر والموقف الطارئ والانشغال، هي مسائل وأمور نتوقع حدوثها ولا مشكلة في التعامل معها، الدكتور صفي الدين خربوش بعدما أبدى موافقته، أعاد حساباته وقال إنه قد لا يستطيع التوفيق بين الالتزامات، وهو أمر يحترم في الرجل، هناك أناس حريصة على إتمام الأعمال على أكمل وجه، تقدر وتحترم ونتفهمها بشكل كامل».