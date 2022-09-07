البرلمان الألماني يقف دقيقة حداد على الزعيم السوفيتي الراحل جورباتشوف

وقف البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الأربعاء، دقيقة صمت تخليدا لذكرى الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 91 عاما.

وقالت رئيسة البرلمان بيربل باس: "كان الرئيس جورباتشوف رجل سلام - لقد غير العالم للأفضل.. لقد حقق ما بدا غير وارد لعقود: إنهاء الحرب الباردة سلميا والتغلب على انقسام بلدنا وقارتنا.. نحن الألمان مدينون بالكثير لميخائيل جورباتشوف".

وكان جورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي من عام 1985 إلى عام 1991.

وقالت باس إن جورباتشوف أشرف على الانتقال من قرن اتسم بالتصادم والردع النووي إلى قرن تميز بالتغيير السلمي وبناء الثقة، مضيفة في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا: "نحن في ألمانيا كنا نتمنى أيضا شراكة قائمة على الثقة مع روسيا - أقول بأسف شديد أن الشراكة مع روسيا غير ممكنة في الوقت الحالي".

واعترفت باس بأن الحكومات الألمانية المتعاقبة كانت تنكر الأهداف الجيوسياسية للقيادة الروسية، وقالت: "نحن الألمان كنا نعتبر سعي جورباتشوف من أجل التفاهم والسلام والشراكة أمرا مسلما به كأساس لعلاقتنا مع روسيا، وبذلك أغفلنا أو ربما لم نرغب في الاعتراف بأن روسيا في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ابتعدت كثيرا وجذريا عن أهداف جورباتشوف".

ويحظى جورباتشوف بالاحترام في الغرب لإطلاقه ما يسمى بـ"البيريسترويكا"، التي يُقصد بها إعادة الهيكلة الواسعة للنظام الشيوعي التي أدت إلى إعادة توحيد ألمانيا وحل الاتحاد السوفيتي. ويلقي بعض الروس باللوم على جورباتشوف لإطلاق العنان لانتشار الجريمة وارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الاجتماعي.