السيسي: برامج ضخمة للتقليل من استخدام محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود الأحفوري

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار، للمساهمة في إيجاد عالم خال من الانبعاثات الحرارية.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مساء الأربعاء، أن مصر تعمل على تنفيذ برامج ضخمة للطاقة الجديدة والمتجددة؛ للتقليل من استخدام المحطات التي تعتمد على الطاقة الأحفورية بكل أنواعها.

وتابع: «لدينا الفرصة لتوليد عشرات الآلاف من الميجاوات في مجال الطاقة الكهربائية، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولدينا إمكانيات ضخمة تستطيع مصر أن تساهم من خلالها مساهمة جيدة وتقديم طاقة نظيفة كهربائية أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر».

وذكر أن «الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تركز على موضوعات الأمن المائي والغذاء والطاقة»، موضحا أن «المنصة الوطنية لبرنامج (نوفي) لحشد التمويلات بالتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين بقضية تغير المناخ، تركز أيضا على تلك الموضوعات».

وأضاف أن مصر تبذل جهودًا متعددة في إنتاج الطاقة المتجددة، مستشهدًا بمحطة بنبان في أسوان، والتي تعد من أكبر محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.