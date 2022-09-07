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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. المحكمة الاتحادية العليا تحسم مصير البرلمان العراقي

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 9:44 ص
تعقد المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة للحكم في قضية حل البرلمان العراقي، وهي المسألة التي تقع في قلب الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.

ويترقب العراقيون قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان، وذلك بعد أن جرى تأجيل النظر في الدعاوى القانونية الرامية إليه مرات عدة، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وبحسب مصادر سياسية عراقية فإن القرار الذي ستتخذه المحكمة سيكون مصيريا وباتا وملزما لجميع القوى السياسية.

ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، الذي يرى في تلك الخطوة مخرجا للأزمة السياسية في البلاد، إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.

ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة.

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