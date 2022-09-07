قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسة أمس ويوم السبت المقبل، تشهد استكمال الشكل التنظيمي بالكامل للحوار الوطني، ثم الانتقال للمرحلة التالية لإجراء الحوار، بعقد الجلسات في مقر الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن مجلس الأمناء يعقد جلسات مع المقررين والمقررين المساعدين للجان؛ لتوضيح كيفية إدارة جلسة ناجحة، وتحديد مواعيد الجلسات إما على التوالي أم التوازي، وكذلك المواعيد الخاصة بها والمدعوين وأصحاب المقترحات والمتحدثين والخبراء.

ولفت إلى أن «الحوار الوطني بمثابة إنعاش للحياة السياسية، وضخ روح جديدة في المجتمع أكثر اتصالًا بقضاياها ومشكلاتها»، مشيرًا إلى التركيز على خلق حالة وعي بمسألة أولويات العمل الوطني، في المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن التصميم والتنظيم الكامل للجلسات، ستتم بلورته في شكل تقرير متكامل يرفع إلى رئيس الجمهورية، موضحًا أن الرئيس صاحب الرأي والقرار في المسألة حسب ترتيبات العمل الوطني.

وأوضح أن المهمة الأساسية للمقرر والمقرر المساعد إدارة الجلسة، متابعًا: «مطلوب في المقرر والمقرر المساعد نوع من التخصص والدراية والحكمة، وغير مطلوب منه إبداء رأي مباشر في القضية، لأن الإدارة يجب أن تكون محايدة».

وتابع: «منوط بهم بشكل أساسي إخراج جلسة منضبطة عادلة متوازنة من الآراء، والحصول على فرص متكافئة في عرض وجهات النظر، واختيارات مجلس الأمناء عكست العديد من التوازنات الاجتماعية والسياسية والعمرية».