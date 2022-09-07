 الرئيس الصيني يجدد دعوته لتطوير التكنولوجيا اللازمة للأمن القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني يجدد دعوته لتطوير التكنولوجيا اللازمة للأمن القومي

بكين - د ب ا
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 10:57 ص

جدد الرئيس الصيني شي جين بينج، دعوته للصين لتعزيز التكنولوجيا اللازمة للأمن القومي، وذلك في ظل تصاعد العقوبات الأمريكية التي تهدد إمكانية أن تصبح بكين معتمدة على نفسها في صناعة أشباه المواصلات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن جين بينج أشار إلى ما يطلق عليه "نظام الدولة الواحدة" الذي أدى لتعزيز برامج الفضاء والأسلحة النووية في الصين، حيث طالب كبار المسؤولين بحشد مواردهم والتركيز على تحقيق تقدم ملموس لمستقبل البلاد.

وقال في قمة للحزب الشيوعي الصيني حضرها كبار واضعي السياسيات، ومن بينهم رئيس الوزراء لي كيه تشيانج، إنه على الحكومة القيام بدور أكثر فعالية في تنسيق هذه العملية.

ويشير تدخل الرئيس شخصيا في هذه المسألة إلى تزايد المخاوف في بكين بشأن تعزيز الجهود الأمريكية لاحتواء نجاحات الصين في مجالات تتراوح ما بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البيلوجية وقطاع أشباه المواصلات الذي تصل قيمة تعاملاته إلى 600 مليار دولار.

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