الاتحاد الأوروبي يحصل على 170 ألف جرعة إضافية من لقاح بافاريا المضاد لجدري القردة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه حصل على 170 ألفا و920 جرعة إضافية من لقاح جدري القردة الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية البافارية الشمالية، وسط مخاوف من تفشي الفيروس وذلك لتسليمه "بحلول نهاية العام الجاري"، ليصل عدد الجرعات إلى نحو 334 ألفا و540 جرعة اشتراها الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، مقتطفات منه إن اللقاحات التي تم شراؤها بالفعل سيستمر تسليمها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة إلى الدول الأعضاء بالاتحاد، وكذلك إلى النرويج وأيسلندا، حيث سجل في مجموعة دول 18 ألفا و463 حالة إصابة بجدري القردة في مطلع سبتمبر الجاري.

من جانبها، قالت "ستيلا كيرياكيدس" مفوضية الصحة بالاتحاد الأوروبي إن عدد الحالات المصابة بالجدري في الاتحاد الأوروبي انخفضت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، ولكن لا يزال الخطر قائما ولا يمكننا أن نقلل الحذر، كما تعهدت بأن تقدم بروكسل "للدول الأعضاء كل الدعم الذي تحتاجه".

يذكر أنه منذ بداية تفشي المرض، تم الإبلاغ عن نحو 18 ألفا و500 حالة إصابة بجدري القردة في دول الاتحاد الأوروبي والشركاء النرويج وأيسلندا.