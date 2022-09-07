محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة تسليم سكن بديل لقاطني عمارات منطقة الزمالك بالجمالية

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام التنمية الحضارية بمتابعة توفير وتسليم سكن بديل لقاطني المساكن الحكومية لعمارات منطقة الزمالك بالجمالية والصادر لها قرار إزالة.

وأوضحت مدير عام التنمية الحضارية بديوان عام المحافظة أن عدد السكان المشار اليهم بعمارات منطقة الزمالك بالجمالية يبلغ 30 أسرة وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم تسليم 8 وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق لـ 8 أسر بمساكن الإسكان الاجتماعي بحي عرفات شلباية بالمنزلة وتم تسليم 22 أسرة أمر دفع بقيمة 150 ألف جنيه لكل أسرة لتوفير سكن بديل لهم وذلك وفقا لاختياراتهم.

وأكد مختار أن المحافظة كانت حريصة منذ اللحظة الأولى على متابعة الموقف لتذليل كافة العقبات لتحقيق مطالب واحتياجات السكان بمنطقة الزمالك بالجمالية والصادر لها قرار إزالة حتى سطح الأرض نظرا لتهالك تلك العمارات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق العشوائية وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وحل كل مشاكلهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.