ألمانيا تحمل روسيا مسؤولية الوضع الخطير حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

حملت ألمانيا روسيا المسؤولية عن الوضع الخطير حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

يأتي ذلك قبل الجلسة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء لمجلس الأمن الدولي لبحث وضع المحطة، وقال نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة توماس تسانزاين قبل انعقاد الجلسة :" إنها روسيا التي عسكرت المحطة، وإنها روسيا التي تنشر معدات وقوات في الموقع".

ورأى تسانزاين أن المحطة معرضة للخطر بسبب الاحتلال الروسي للموقع.

يذكر أن قوات روسية لا تزال تبقي على احتلال المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

ويتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بالمسؤولية عن قصف المحطة.