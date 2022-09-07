قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إنها تعجبت عندما طلب منها البعض التعليق على التصريحات الخاصة بأن المرأة غير ملزمة بإرضاع أولادها، مشيرة إلى أن «تلك التصريحات نوع من أنواع استهلاك الطاقة، والكلام فيما لا يفيد».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء: «مين يرضّع؟ هو إحنا لسة بنناقش الأمور دي! في حاجة اسمها إن المرأة لديها شغف، أنا لما برضع ابني برضعه بشغف».

وتابعت: «لما ولدت ابني مازن مكنش بينزل لبن، كنت هتجنن وقلت ليه يا رب كده، رغم إني أقدر أجيب له لبن، لكن أنا عاوزة أديله شغف، نبيل جوزي قال نلجأ لطرق بديلة، لكن قلت له مستحيل وقعدت أحاول لحد ما ربنا أكرمني، وكنت حاسة بسعادة محستهاش في حياتي».

وأشارت إلى أنها تراقب اليمامة التي تأتي إلى شرفتها من أجل الحصول على الطعام الذي تضعه، موضحة أن اليمامة تحرص في البداية على نقل الطعام حتى عشها؛ لإطعام أولادها، ثم تبدأ الأكل بمنقارها.

واستطردت: «منظر عجيب وصورته، هل القانون يلزم اليمامة بما تفعله؟ وهل استنت رسالة من السماء إن عليكي كذا والرجل عليه كذا؟ ده شغف وغريزة فينا»، وفقًا لوصفها.