المبعوثون النوويون لكوريا وأمريكا واليابان يؤكدون الالتزام بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

أكد كبار المبعوثين النويين لكوريا وأمريكا واليابان، الالتزام بهدفهم المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل وتنسيق رد موحد ضد الاستفزازات الكورية الشمالية.

جاء ذلك خلال لقاء كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في طوكيو.

وأكد المبعوث النووي الكوري الجنوبي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أهمية التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان في الرد على التهديدات الكورية الشمالية وتنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج، مشددا على أن بلاده سترد بشكل سريع وحاسم على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية.

وأضاف أن هدفنا يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار مع بيونج يانج بدون شروط مسبقة.

من جانبه أوضح المبعوث النووي الياباني أن الدول الثلاث تشترك في السياسة الأساسية بشأن كوريا الشمالية بما في ذلك الهدف نحو نزع السلاح النووي لبيونج يانج بشكل كامل.