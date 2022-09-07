أطباء بلا حدود: تصريح لإحضار نحو 270 مهاجرا إلى إيطاليا

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن المنقذين التابعين لها لديهم تصريح لإنزال نحو 270 مهاجرا من سفينة الإنقاذ جيو بارنتس في ميناء تارانتو الإيطالي.

وقالت أطباء بلا حدود، في وقت متأخر أمس الأول الإثنين، إن الطاقم انتظر سبعة أيام على ظهر السفينة من أجل توجيهها إلى ميناء آمن.

وأضافت: "بعد الانتظار طويلا لسبعة أيام، جرى أخيرا تحديد مكان آمن، وهو تارانتو".

وتابعت: "يشكل ذلك ارتياحا للناجين الذين لم يعد باستطاعتهم تحمل البقاء في عرض البحر، ولكن تقع تارانتو فلى مسافة 24 ساعة من الموقع الحالي لجيو بارنتس. رحلتهم لم تنته بعد".

وقال الطاقم إنهم طلبوا 17 مرة من السلطات في إيطاليا ومالطا ملاذا آمنا لإنزال المهاجرين إلى الشاطئ.

وأعلنت المنظمة الألمانية إس.أو.إس هيومانيتي في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أنها أخذت أكثر من 110 مهاجرين من قارب مطاطي في عملية البحث والإنقاذ الليبية، وأحضرتهم إلى سفينة الإنقاذ التابعة لها، هيومانيتي 1، الليلة السابقة.