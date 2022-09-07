أعلنت السفارة اليابانية بالقاهرة، منذ أيام قليلة، أن مصر أصبحت رقم 1 في تصدير الفراولة المجمدة إلى اليابان، وذلك عبر منشور في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلة: "مصر المُصدر الأول للفراولة المجمدة إلى اليابان.. شكرًا على الفراولة اللذيذة".



وأضافت السفارة اليابانية: "في عام 2021، صدرت مصر أكثر من 6000 طن من الفراولة المجمدة إلى اليابان، وأصبحت بذلك أكبر مُصدر إلى البلاد، حيث يتم إنتاج وشحن معظمها من قبل شركة اليابان لحلول الغذاء المصرية"، متابعة: "كما تم تصدير الفراولة الكبيرة التي حصدها السفير أوكا بمزرعة الشركة في محافظة البحيرة إلى اليابان، ومن المفترض أنها تحولت إلى زبادي بالفراولة وتزين موائد الطعام باليابان".





وفي هذا الصدد، تواصلت "الشروق" مع الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الذي أكد أن مصر ليست رقم 1 في تصدير الفراولة المجمدة لليابان فقط، بل الأولى على مستوى العالم في تصدير الفراولة المجمدة.



وأشار، في حديثه لـ"الشروق"، إلى التعاون الياباني المصري في العديد من المنتجات الأخرى، منها البرتقال الذي فتحت مصر أسواقه لليابان العام الماضي، موضحًا أن البرتقال المصري أثبت نجاحه في اليابان، متوقعًا أن يستمر في تصدر الصادرات.



ولفت إلى نجاح مصر في السوق الياباني، بالرغم من صعوبة اليابان في التصدير؛ لأنها تطلب جودة عالية في المنتجات التي تحصل عليها، قائلا: "إنجاز عظيم أن تصبح مصر رقم 1 في تصدير الفراولة المجمدة في اليابان، لأنه يدل على جودة المنتج الزراعي المصري، والتزام المزارعين بالمواصفات الفنية والعالمية في الزراعة، بالإضافة إلى التزام الجهات الرقابية في القيام بدورها في مراقبة الصادرات، وعلى رأسها الحجر الزراعي".