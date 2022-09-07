الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإقامة منطقة يحظر فيها القتال حول محطة زابوريجيا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا وأوكرانيا إلى الموافقة على إقامة منطقة يحظر فيها القتال حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال جوتيريش لمجلس الأمن الدولي في نيويورك "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار وأفضل إجراء لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا وشعبها أن ينتهي هذا الصراع العسكري الآن".

وذكر أن محطة زابويجيا والمناطق المحيطة بها يجب الآ أن تكون هدفا أو منصة لعمليات عسكرية.

وأضاف جوتيريش "إلى أن ينتهي الصراع ويتم تأسيس أوضاع مستقرة، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع وقوع حادث نووي نتيجة للضرر المادي الناجم عن الأعمال العسكرية".

وكان جوتيريش يكرر دعوة وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حثت خلالها على إنشاء ""منطقة حماية للسلامة والأمن النوويين" لمنع خطر تسرب مواد مشعة.