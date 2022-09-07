تامر أمين عن واقعة الساحل الشمالي: إنتوا بتعاقبوا المحجبة على احتشامها؟

علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة منع بعض المحجبات من دخول أحد المطاعم في الساحل الشمالي.



وقال أمين خلال برنامجه "آخر النهار" عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء: "اللي حصل ده مش عارف أسميه إيه.. مش عارف لا معنى ولا اسم ولا مبرر ولا قانون ولا أي حاجة".



وأضاف أن غرفة المنشآت السياحية أصدرت تحذيرا واضحا، بأن أي شكل من أشكال التمييز والتفريق بين النزلاء أو العملاء أو الرواد لأي سبب سيلاحق المكان بعقوبة شديدة قد تصل إلى سحب ترخيص.



وتساءل مستنكرا: "هل تعاقبون المحجبة على التزامها؟.. إحنا في زمن العجب.. إنتو بتعاقبوا المحجبة علشان ملتزمة بدينها واحتشامها".



وكانت غرفة المنشآت السياحية قد أصدرت بيانا، أعلنت فيه رفضها ممارسات بعض المطاعم والمنشآت السياحية تجاه سياسة التمييز بكافة أنواعه.



وأكدت الغرفة أن إقدام بعض المنشآت على هذه الممارسات يخضعها للعقوبات القانونية التى تصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص حالة ثبوت تطبيق هذه السياسة المخالفة لكافة القوانين واللوائح السياحية .