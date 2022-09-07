دار الشروق تصدر طبعة جديدة من أولنا ولد للأديب خيري شلبي

أصدرت دار الشروق الطبعة السادسة من رواية "أولنا ولد" للأديب الكبير خيري شلبي.

تعد الرواية الأولى من "ثلاثية الأمالي لأبي علي حسن ولد خالي" السيرة الشعبية التي يرويها خيري شلبي، و الثلاثية بطلها "حسن أبو ضب" وهي بذاتها أصبحت علامة باهرة في الأدب العربي الحديث.

من اجواء الرواية: أصبحت شخصية حسن أبو ضب في ثلاثية الأمالي لأبى على حسن ولد خالي إحدى العلامات الباهرة في الأدب العربي الحديث؛ حيث خلق الكاتب الكبير خيري شلبي عالما ثريا بالشخصيات والأحداث العجيبة.أولنا ولد صياغة جديدة في الرواية المصرية، تعتمد على بناء أدبي هندسي ذي أبعاد وأعماق لا نهاية لها، استمده المؤلف، خيري شلبي.

يشار إلى أن خيري شلبي أحد رموز الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية، حيث جاء في مقدمة صفوفمن انتهجوا مدرسة الواقعية السحرية، ففي أدبه تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الحيوانات والأشجار والحشرات وكل ما يدب على الأرض. تُرجمت بعض رواياته إلى العديد من اللغات الأجنبية، كما جرى تحويل عدد من أعماله إلى دراما تليفزيونية وأفلام مثل مسلسلات "وكالة عطية"، "الوتد"، "الكومي" وأفلام "الشطار، سارق الفرح".

وقد حاز شلبي العديد من التكريمات والجوائز خلال مسيرته الأدبية الثرية، منها حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في نفس العام 1980 1981، جائزة أفضل رواية عربية عن رواية "وكالة عطية" عام 1993، الجائزة الأولى لاتحاد الكتاب للتفوق عام 2002، كما حصل على جائزة أفضل كتاب عربي من معرض القاهرة للكتاب عن رواية "صهاريج اللؤلؤ" 2002، جائزة الدولة التقديرية في الآداب ‏2005‏.