أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود في مصر هي لمواطن مصري مقيم في دولة أوروبية.

وأعلنت الوزارة إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

ويبلغ المريض من العمر 42 عاما، وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية، والمترددين عليها.

التوعية أولا:

عملت منظمة الصحة العالمية مبكرا مع البلدان التي لم يبلغ فيها عن أي حالات إصابة مؤكدة، من أجل زيادة تدابير التأهب، ومنها توعية عامة الناس بالمرض وبأعراضه، وضمان قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على الاكتشاف السريع للحالات المشتبه فيها وعزلها، وتنمية القدرات المختبرية من أجل التشخيص السريع للحالات المشتبه فيها.

وأكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه على الرغم من أن المنظمة لا توصي بفرض قيود على السفر، فإننا نحث أي شخص يشعر باعتلال الصحة أثناء أو عقب السفر إلى بلدان غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن فيها المرض، أن يبلّغ بذلك.

وأوضح أن العدوى تنتقل إلى أي شخص يخالط عن قرب شخصا مصابا بجدري القرود، فهذا الفيروس ينتشر بشكل رئيسي، من خلال التلامس أو المخالطة عن قرب التي تتيح التعرض لقرح أو آفات أو تقرحات معدية على الجلد أو في الفم أو الحلق.

وأشار إلى أن جدري القرود يعد مرضا جديدا على إقليم شرق المتوسط، وتعكف المنظمة حاليا على التنسيق الوثيق مع المقر الرئيسي للمنظمة وسائر أقاليم المنظمة لمعرفة المزيد عن أسباب ظهوره الآن في البلدان غير الموطونة بجدري القرود.

متابعة المصابين ضرورة:

وفي مؤتمر صحفي سابق؛ قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لابد من متابعة المصابين بجدري القردة، والمخالطين لهم عن كثب، وتطبيق الحجر الصحي لهم، إلى جانب التخفيف من الالتصاق بالغير، وبذلك لن نحتاج إلى لقاحات للسيطرة على جدري القرود.

وأضاف أن إجمالي المخزون من لقاح الجدري حاليا حوالي 5 ملايين جرعة، وأنه لا يمكن تطعيم الأشخاص المعرضين بالإصابة بجدري القردة من الأطفال والحوامل ومرضى نقص المناعة (الإيدز)؛ لأن التطعيم قد يكون خطر عليهم في الوقت الحالي وليس أفضل حل.

وقال إنه بتحليل الأشخاص الذين تعرضوا لعدوى جدري القرود، فإن أغلبهم من الرجال من الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاما، وأغلب الحالات للرجال المثليين الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين، وهناك حالات ظهرت بين النساء المثليات أيضا.

وذكر أن هناك علاجا جديدا لجدري القرود تمت الموافقة عليه من هيئة الطبية الأوروبية، والهيئة التنظيمية الرقابية، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على الدواء الجديد في شهر يناير الماضي، ورغم ذلك فإن أغلب الحالات بسيطة ويمكن علاجها عن طريق العلاج الداعم الذي يعالج الأعراض من ارتفاع درجة الحرارة، والحمي، والجفاف، وعزل الحالات المصابة.