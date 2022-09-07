أصدرت وزارة الداخلية قرارين بالإذن لعدد 42 مواطناً بحمل جنسيات أجنبية أخرى.



وينص القرار الأول على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم عمـر أشـرف صابر حماد - و آخرهم خالد جلال حسين عبد الحليم ) المدرجة أسماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية.



فيما ينص القرار الثاني على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد و العشرين مواطنًا (أولهم محمد مخلص محمد إبراهيم والى - وآخرهم إيهاب منصور محمد عبد الرازق ) المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ مـنهم ، مـع عـدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



وإلى كشوف الأسماء :-