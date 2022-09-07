 الإذن لـ42 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية.. نصفهم تنازل عن المصرية - بوابة الشروق
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الإذن لـ42 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية.. نصفهم تنازل عن المصرية

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 12:18 م
أصدرت وزارة الداخلية قرارين بالإذن لعدد 42 مواطناً بحمل جنسيات أجنبية أخرى.

وينص القرار الأول على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم عمـر أشـرف صابر حماد - و آخرهم خالد جلال حسين عبد الحليم ) المدرجة أسماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية.

فيما ينص القرار الثاني على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد و العشرين مواطنًا (أولهم محمد مخلص محمد إبراهيم والى - وآخرهم إيهاب منصور محمد عبد الرازق ) المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ مـنهم ، مـع عـدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وإلى كشوف الأسماء :-

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