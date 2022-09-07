كيربي: واشنطن لا تخطط لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية لا تخطط لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وجاء هذا الإعلان غداة تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأحد الصحفيين بأن إدارته لا تخطط لإطلاق هذا التصنيف على روسيا، على الرغم من أنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال كيربي للصحفيين: "نعتقد أنها ليست الطريقة الأفضل والأكثر كفاءة وفعالية لمواصلة محاسبة روسيا".

وأضاف أن الحكومة الأمريكية نظرت في التداعيات المحتملة لمثل هذا التصنيف وناقشت هذه الخطوة مع خبراء وخلصت إلى استنتاج مفاده أن مثل هذا التصنيف يمكن أن يعيق بالفعل جهود المنظمات غير الحكومية للحصول على الدعم الإنساني لأوكرانيا.

وقال كيربي إن التصنيف كان من الممكن أن يؤثر سلبا أيضا على موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات إذا استؤنفت المحادثات مع روسيا.

وصنف برلمان لاتفيا روسيا مؤخرا على أنها دولة راعية للإرهاب، ودعت الحكومة الأوكرانية الولايات المتحدة إلى أن تحذو حذوه.

وتدرج الولايات المتحدة حاليا أربع دول راعية للإرهاب هي سوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، وجميعها تخضع لعقوبات أمريكية تؤثر على المساعدات الإنمائية وصادرات الأسلحة والقطاع المالي.