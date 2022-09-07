المستشار الألماني: اتباع سياسات منفردة تجاه أوكرانيا سيكون خطأ فادحا

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، عن سياسته في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الانتقادات، محذرا من اتباع سياسات منفردة تجاه أوكرانيا.

وقال شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج) إن ألمانيا دعمت أوكرانيا "بشكل فعال للغاية، وكذلك بالأسلحة الثقيلة اللازمة".

وأضاف: "سنواصل القيام بذلك. هذا هو التزامنا طالما كان ذلك ضروريا.. لن نتخذ قرارات ألمانية منفردة. سيكون ذلك خطأ فادحا وغير مسؤول. وأقول صراحة للتحالف المسيحي: من ينادي بمواقف منفردة لا يجب أن يحكم هذا البلد".

وكانت المعارضة الألمانية، وكذلك ساسة في الائتلاف الحاكم، قد اتهموا شولتس مرارا بالتردد في التعامل مع الأزمة الأوكرانية خلال الأشهر الماضية.