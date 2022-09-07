 المستشار الألماني يتعهد بالعمل على خفض أسعار واردات الطاقة - بوابة الشروق
الأربعاء 7 سبتمبر 2022 5:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

المستشار الألماني يتعهد بالعمل على خفض أسعار واردات الطاقة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 4:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 4:16 م

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء، بالعمل على تخفيض أسعار واردات الطاقة في ظل استمرار التوترات مع روسيا.

وأكد شولتز خلال خطاب الموازنة على ضرورة تخفيض أسعار الطاقة وأن يتمكن المواطنون من دفعها متعهدا بالعمل على ذلك، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وصرح المستشار الألماني بأن ألمانيا غالبا ستتخطى الشتاء المقبل رغم كل التوترات بفضل توفير احتياطي الغاز الطبيعي والشراء من مصادر أخرى.

وكان شولتز أكد الأسبوع الماضي أن البلاد استعدت للشتاء المقبل بشكل أفضل من المتوقع قبل شهور فيما يخص توفير الغاز، مضيفا أن بلاده يمكنها التعامل بشكل جيد مع التهديدات القادة من روسيا، وأعلنت ألمانيا امتلاء خزانات احتياطي الغاز بأكثر من 85 بالمئة من سعتها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك