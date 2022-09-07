برلين تؤكد: تليجرام نقل بيانات مستخدمين إلى أجهزة أمن ألمانية

أعلنت محطة "إن دي آر" الإذاعية الألمانية اليوم الأربعاء أن وزارة الداخلية الألمانية أكدت أن موقع خدمة الرسائل "تليجرام" نقل بيانات مستخدمين إلى أجهزة أمن ألمانية.

وأوضحت الداخلية أن الأمر يتعلق بـ "حالات فردية" قليلة نقل فيها تليجرام بيانات المشتركين ومنها على سبيل المثال عناوين الآي بي (بروتوكول الإنترنت).

وذكرت المحطة أن عدد الحالات 25 حالة يُشْتَبَه في صلة أصحابها بجرائم انتهاكات بحق أطفال وبالإرهاب الإسلاماوي، وقالت إنه تم محو محتويات تليجرام في 400 حالة تقريبا.

كانت تليجرام تعلن حتى الآن أنها لا تقدم بيانات المستخدمين إلى الحكومات أو سلطات التحقيق، وكان هذا هو السبب في استخدام هذا الموقع من جانب مجرمين ومشتبه في صلتهم بالإرهاب وكذلك معارضين على حد سواء في كل أنحاء العالم. واكتسبت خدمة تليجرام شهرتها من السماح بنشر المحتويات التي تفتقد إلى الاعتدال وكذلك التحريض ودعوات العنف والمعلومات الكاذبة.

يشار إلى أن تليجرام لم تستجب مرارا إلى استفسارات من أجهزة الأمن الألمانية في الفترة الماضية إلى أن تم فتح قنوات حوار مع مشغلي الموقع أوائل شباط/فبراير الماضي بعد ضغوط من الحكومة الألمانية.