الصحة العالمية: استمرار انخفاض إصابات ووفيات كورونا ولكن الوباء لم ينتهي بعد

قال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الانخفاض العالمى فى أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مستمر فى الانخفاض وبشكل مشجع للغاية، ولكن لا يوجد ضمان لاستمرار هذا الانخفاض، ومن الخطير افتراض ذلك، مشيرا إلى أن عدد الوفيات الأسبوعية انخفض بأكثر من 80 % منذ شهر فبراير الماضي ولكن برغم ذلك فإن الأسبوع الماضى شهد وفاة شخص كل 44 ثانية وهى وفيات كان يمكن منعها.

وأكد مدير عام المنظمة الدولية مجددا - فى مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء فى جنيف - على أن الوباء لم ينته بعد وأن الفيروس لم يتلاش .. لافتا إلى أن المنظمة تدرك حجم التحديات المختلفة التى تواجهها الدول حاليا ولهذا ستقوم فى الأسبوع القادم بنشر إجراءات أساسية لتقليل أعداد الإصابات والوفيات والوقاية من العدوى وتقليل المخاطر وإدارة الوباء معلوماتيا.

وجدد مدير عام المنظمة الدولية التأكيد على الأهمية الكبيرة التى توليها المنظمة للمشاورات التى تجرى بين الحكومات من أجل البدء فى العمل للتوصل إلى اتفاقية أو معاهدة أو صك قانونى بهدف مواجهة عالمية مشتركة للجوائح فى المستقبل.

وقال تادروس إن المنظمة تعمل من خلال منصة مخصصة لذلك على الاستماع للآراء المجتمعية فى هذا الخصوص.

على صعيد متواصل وردا على سؤال للصحفيين حول اللقاحين الأنفيين لفيروس كورونا واللذين اعتمدتهما بعض الدول، قالت المنظمة إن المعلومات الخاصة باللقاحين لم تصل إليها بعد ولم يتم اعتمادهما على لائحة استخدامات الطوارئ.

وأشار الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة إلى أن اللقاحات الأنفية تسمح بتعزيز المناعة فى الحنجرة والحلق بما يحمى الشخص والآخرين، وقال إن استخدام هذه اللقاحات حين اعتمادها مع اللقاحات العادية سيكون جيدا ومشجعا فى اتجاه الوصول الى الاجيال الثانية والثالثة للقاحات ضد فيروس كورونا.