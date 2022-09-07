الجزائر ترسل إلى تونس شحنة بـ20 ألف طن من السكر لسد النقص في الأسواق



قال مسؤول بوزارة التجارة التونسية، اليوم الأربعاء، إن شحنة بـ20 ألف طن من السكر المستورد من الجزائر ستصل تونس في وقت لاحق اليوم أو غدا الخميس لسد النقص في الأسواق المحلية.



وأوضح رئيس مصلحة الخزن والتوزيع بفرع الديوان التونسي للتجارة بالكاف (غرب تونس) نبيل القاسمي، أن الشحنة ستصل تونس عبر المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات الجمركية.



وأضاف المسؤول في تصريحه لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"،أنه سيتم أيضا توريد 20 ألف طن أخرى منتصف سبتمبر الجاري عبر الميناء التجاري ببنزرت و30 ألف طن أخرى من الجزائر خلال شهر أكتوبر المقبل.



وتسبب نقص مادة السكر في تعطل التصنيع لبعض المواد الاستهلاكية في تونس مثل المشروبات الغازية والبسكويت والمرطبات والشكولاتة.



وقالت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي في وقت سابق إن دفعات مستوردة من السكر من بين إجمالي 76 ألف طن ستصل تونس تدريجيا بدءا من الأسبوع الجاري، بما يسد الحاجيات الاستهلاكية حتى نهاية العام الجاري.



وألقت أزمة الغذاء العالمية المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا بجانب أزمة المالية العمومية في تونس، بظلالها على الأسواق المحلية التي تشهد اضطرابات متكررة في التزويد ما تسبب في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم لتصل إلى 6ر8% في شهر أغسطس الماضي.