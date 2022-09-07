مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات

يبحث الكثير من المسلمين عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 7 من سبتمبر، حتى يتمكنوا من أداء الفروض فى أوقاتها.

ونرصد في التقرير التالي مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة على رأسها محافظة القاهرة والإسكندرية، حتى تتعرف على المواعيد بداية من صلاة الفجر حتى العشاء.

مواعيد الصلاة في القاهرة اليوم

موعد اذان الفجر : 4:06 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:26 م

موعد اذان المغرب : 6:11 م

موعد اذان العشاء : 7:30 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

موعد اذان الفجر : 4:10 ص

موعد اذان الظهر : 11:58 ص

موعد اذان العصر : 3:32 م

موعد اذان المغرب : 6:17 م

موعد اذان العشاء : 7:37 م

مواعيد الصلاة في البحيرة اليوم

موعد اذان الفجر : 4:08 ص

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:14 م

موعد اذان العشاء : 7:34 م

مواعيد الصلاة في الشرقية

موعد اذان الفجر : 4:04 ص

موعد اذان الظهر : 11:52 ص

موعد اذان العصر : 3:25 م

موعد اذان المغرب : 6:10 م

موعد اذان العشاء : 7:29 م

مواعيد الصلاة في المنيا اليوم

موعد اذان الفجر : 4:11 ص

موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:26 م

موعد اذان المغرب : 6:11 م

موعد اذان العشاء : 7:29 م

مواقيت الصلاة في الفيوم

موعد اذان الفجر : 4:09 ص

موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:27 م

موعد اذان المغرب : 6:12 م

موعد اذان العشاء : 7:30 م

مواعيد الصلاة في بني سويف اليوم

موعد اذان الفجر : 4:08 ص

موعد اذان الظهر : 11:54 ص

موعد اذان العصر : 3:26 م

موعد اذان المغرب : 6:11 م

موعد اذان العشاء : 7:29 م