المتحدث باسم الخارجية العراقية: الجامعة العربية ترشح العراق لعضوية لجنتين ومنصبين

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رشح العراق لعضوية لجنتين ومنصبين.

وأضاف الصحاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن المجلس رشح العراق لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للفترة (2023-2026)، وعضوية لجنة لوائح الراديو (RRB) التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للفترة (2023-2026).

وأشار الصحاف إلى أن المجلس رشح العراق كذلك لعضوية المجلس التنفيذي للجمعية العمومية للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) للفترة (2023-2026)، وقرر كذلك ترشيح العراق (الدكتور محمد الحاج) لمنصب قاض في المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) للفترة (2023-2032).