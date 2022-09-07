 الخارجية عن انسحاب وفد مصر من اجتماع الوزراء العرب: قرارنا لصالح الشعب الليبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية عن انسحاب وفد مصر من اجتماع الوزراء العرب: قرارنا لصالح الشعب الليبي

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 9:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 9:12 م

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية.

جاء ذلك في معرض تعليقه على مغادرة وفد مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب عندما تولت رئاسة الجلسة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية المنتهية ولايتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هذا القرار جاء من أجل الصالح الليبي.

وتابع: ليبيا في حاجة للحوار وبحاجة أيضا لمناخ إيجابي داخلي يحقق مصلحة الجميع من أجل تحقيق التوافق المطلوب والتوجه نحو الانتخابات".

وشدد على أهمية مواصلة الدعم العربي لليبيا لتعبر الأزمة التي تمر بها.

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